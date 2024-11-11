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За неделю энергетики ДТЭК вернули свет почти 154 тысячам семей после обстрелов

Фото: энергетики ДТЭК вернули свет почти 154 тысячам семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет почти 154 тысячам семей в 93 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Львиная доля обновлений – в Днепропетровской области. С 4 по 10 ноября здесь удалось восстановить свет для 125,9 тысяч семей. Из них около 90 тысяч – после вражеской атаки 8 ноября, когда были обесточены 9 населенных пунктов. Среди них – города Никополь и Марганец.

Восстанавливать электричество на Донетчине становится все труднее из-за большой активности врага, однако энергетики продолжают работать, несмотря на все вызовы безопасности региона, где ведутся активные боевые действия. На прошлой неделе здесь удалось вернуть электричество в 27,8 тысячи домов.

Кроме того, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 195 домов в Одесской области, которые обесточивались в результате вражеских обстрелов.

Недавно сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей к прохождению отопительного сезона.

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ДТЭК