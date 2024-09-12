Тысячи украинских беженцев в стране ЕС теряют жилье: что происходит

Тысячи украинских беженцев в Венгрии теряют жилье после введения новых правил. С 21 августа отменено финансирование размещения людей из западных областей Украины.
Правозащитники призывают правительство отменить постановление, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Human Rights Watch.
Правительство Венгрии издало драконовское решение, отменяющее финансирование государством размещения для беженцев из западной части Украины, из-за чего многие остаются без крова, сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch.
По данным Венгерского Хельсинкского комитета, тесно сотрудничающего с пострадавшими группами, от новых правил уже пострадали около 3000 украинских беженцев, не подпадающих под строгие критерии. Это привело к бездомности и невозможности доступа к социальным услугам в Венгрии, включая медицинское обслуживание и образование, для которых требуется зарегистрированный адрес в Венгрии.
"Венгерское правительство опустилось до нового минимума с этим жестоким законом, выгоняющим на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине. Европейская комиссия должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы заставить Будапешт отменить закон и выполнить свои обязанности как члена ЕС", — сказала старшая исследовательница Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Лидия Галл.
Правозащитники призывают венгерское правительство немедленно отменить постановление.
Правительство Венгрии в июне 2024 года издало постановление о новых условиях субсидирования жилья для украинских беженцев, которое вступило в силу 21 августа. Решение ограничивает доступ к государственному жилью для украинских беженцев с территорий, которые власти Венгрии счиатют безопасными.
В настоящее время право на бесплатное жилье имеют выходцы из 13 областей Украины. В список не включены западные регионы. Поскольку владельцы жилья больше не получают государственных субсидий на таких беженцев, их просят выселиться. В то же время правительство не предоставляет альтернативных вариантов размещения.
Проживать в субсидированном жилье более двух месяцев имеют право уязвимые категории: беременные, дети до 18 лет с одним родителем, людьми с инвалидностью и старше 65 лет. Но также при условии проживания на территории, пострадавшей от войны.
Напомним, мы писали, что в Венгрии изменили правила для украинских беженцев. С 21 августа бесплатное жилье предоставляют только украинцам с территорий, подвергшихся влиянию войны.
Также в ЕС отреагировали на решение Венгрии по ограничению помощи для украинских беженцев. Еврокомиссия будет тщательно изучать содержание постановления.
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