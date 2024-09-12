Тысячи украинских беженцев в стране ЕС теряют жилье: что происходит

Пострадали уже около 3000 беженцев из Украины

Правительство Венгрии издало драконовское решение, отменяющее финансирование государством размещения для беженцев из западной части Украины, из-за чего многие остаются без крова, сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

По данным Венгерского Хельсинкского комитета, тесно сотрудничающего с пострадавшими группами, от новых правил уже пострадали около 3000 украинских беженцев, не подпадающих под строгие критерии. Это привело к бездомности и невозможности доступа к социальным услугам в Венгрии, включая медицинское обслуживание и образование, для которых требуется зарегистрированный адрес в Венгрии.

"Венгерское правительство опустилось до нового минимума с этим жестоким законом, выгоняющим на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине. Европейская комиссия должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы заставить Будапешт отменить закон и выполнить свои обязанности как члена ЕС", — сказала старшая исследовательница Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Лидия Галл.

Правозащитники призывают венгерское правительство немедленно отменить постановление.

Фото: Размещение украинских беженцев в Венгрии (gettyimages.com)

В чем суть новых правил для беженцев в Венгрии

Правительство Венгрии в июне 2024 года издало постановление о новых условиях субсидирования жилья для украинских беженцев, которое вступило в силу 21 августа. Решение ограничивает доступ к государственному жилью для украинских беженцев с территорий, которые власти Венгрии счиатют безопасными.

В настоящее время право на бесплатное жилье имеют выходцы из 13 областей Украины. В список не включены западные регионы. Поскольку владельцы жилья больше не получают государственных субсидий на таких беженцев, их просят выселиться. В то же время правительство не предоставляет альтернативных вариантов размещения.

Проживать в субсидированном жилье более двух месяцев имеют право уязвимые категории: беременные, дети до 18 лет с одним родителем, людьми с инвалидностью и старше 65 лет. Но также при условии проживания на территории, пострадавшей от войны.