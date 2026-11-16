Жалобы начали массово поступать от клиентов нескольких крупных финансовых учреждений США, в частности Bank of America, Chase, JP Morgan, US Bank и Wells Fargo.

Кроме того, проблемы зафиксировали в работе популярного платежного сервиса Zelle.

По данным мониторингового портала Downdetector, пользователи всех этих платформ столкнулись с перебоями при попытке воспользоваться онлайн-банкингом и другими цифровыми услугами.

Где больше всего проблем и как реагируют банки

Наибольший всплеск обращений зафиксирован в работе банка Chase. Вскоре после 10:30 утра по тихоокеанскому времени пользователи оставили почти 4,5 тысяч сообщений о сбоях.

Чаще клиенты жаловались на невозможность войти в свой банковский аккаунт через официальный сайт.

Фото: сбой в крупнейших банках США (Downdetector)

Также люди массово сообщали о трудностях с проверкой балансов на счетах, проведением переводов и выполнением других финансовых операций.

У Chase уже подтвердили наличие технической проблемы с онлайн-банкингом. В ответ на обращение клиента в соцсети X представители финучреждения отметили, что специалисты работают над устранением неисправностей.

Ситуация в других учреждениях

Сервис Downdetector зафиксировал еще около тысячи жалоб, касающихся работы Bank of America, Wells Fargo и US Bank.

В то же время уточняется, что эта цифра отражает количество обращений пользователей об определенных трудностях, а не о полной потере доступа к счетам всеми клиентами.

Пока официальные причины масштабных перебоев остаются неизвестными. Также специалисты пока не подтверждают, что технические проблемы в разных американских банках связаны между собой или имеют общее происхождение.