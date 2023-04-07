Тысячи зрителей, вдохновенные речи и соревнования за "Стингер": как прошел форум PRNext-2023

Также среди тех, кто принял участие в сборе средств для нужд 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, был определен победитель необычного сувенира - отстрелянного "Стингера", из которого был уничтожен российский вертолет.

Форум стартовал с выступления председателя Оргкомитета PRNext, партнера Агентства PR-Service, вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко, которая рассказала о главных тенденциях управления репутацией во время войны, дав таким образом импульс и определив вектор дальнейших обсуждений тем форума.

После этого участники форума услышали мотивационную, подчас эмоциональную речь шоумена Андрея Беднякова, который свежим примером из своей жизни показал, что никогда нельзя сдаваться, имея сложные жизненные вызовы.

Эксперт Офиса реформ Кабинета министров Украины Максим Гардус, имеющий многолетний опыт работы в сфере коммуникаций в публичном и частном секторах, поделился своим экспертным взглядом на то, что думают о нашей стране за рубежом.

А о том, как война повлияла на доверие людей к источникам информации внутри страны, рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

После этого произошло очень активное профессиональное общение с руководителями ведущих украинских СМИ. Елена Архипова, главный редактор УНН, Юрий Гусев, главный редактор Delo.UA, Анастасия Зазуляк, главная редактор сайта 24 Канала, Анастасия Равва, главная редактор телеканала "Эспрессо", Светлана Шереметьева-Турчин, заместитель генерального директора информационного агентства РБК-Украина редакционную политику отечественных СМИ во время войны, изменение предпочтения читателей, фактчекинг новостей о бизнесе, взаимодействие журналистов с представителями власти, а также затронули недостатки закона "О медиа", который вступил в силу именно в день проведения форума.

Далее слово взял Максим Лавриненко, основатель едва ли не самого успешного украинского Telegram-канала "Труха" и руководитель проекта онлайн-обучения "Как создать Telegram-канал с нуля". Он поделился историей успеха своего проекта в Telegram, рассказав о пути роста от локального канала к всеукраинской сети.

Олег Козерод, политолог и основатель компании Iris Consulting Group (Польша), продолжил тему важности международного имиджа Украины. Он рассказал о реакции мирового экспертного и медийного сообщества на новости из Украины, дополнив Максима Гардуса, рассказавшего о видении ситуации изнутри страны.

Евгений Малолетка, лучший фотограф-документалист 2022 года по версии издания The Guardian и лауреат международной журналистской премии имени Джеймса Найта, также работавший в Мариуполе во время осады города российскими оккупационными войсками, продолжил тему информационных потребностей иностранных СМИ, озвучив свою информацию. время войны кадры. Евгений отметил, что сейчас важно доносить до иностранной аудитории правду, какой бы ужасной она ни казалась.

Далее участники форума ознакомились с экспертным взглядом на креативный контент Глеба Проненко, совладельца и СЕО МOKO digital, поднявшего все настроение своим выступлением.

Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний Новая почта, рассказала о приоритетах в коммуникациях во время войны, а также показала креатив компании в соцсетях – конкретные примеры успешного системного подхода к управлению репутацией.

Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе, маркетингу, связям с общественностью и СМИ, выступила с рассказом о том, как ее компания поступками подтверждает репутацию небезразличного бизнеса, который занимается будущим нашей страны.

После двойного погружения в тему работы с иностранными медиа в виде экспертных взглядов изнутри и извне страны участники форума ознакомились с историей реального сектора экономики. Наталья Лехко, глава пиар-команды агрохолдинга HarvEast и лауреат почетного звания "Лучший маркетинг- и PR-директор агроотрасли Украины" в конкурсе Agro Champions, поделилась интересным для коллег опытом о том, как в общении с иностранными СМИ пройти путь от "Как-как" называется ваша компания?" к "Вы наш любимый спикер, дайте комментарий".

Продолжая международную тематику, лидер пиар-команды компании Ajax Systems Вера Щербакова рассказала о вызовах, стоящих перед украинскими компаниями, стремящимися выходить на иностранные рынки.

Игорь Блистов, маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех", в своем выступлении показал хороший пример того, как происходила технологическая революция в конкретной недиджитальной компании.

Пока искусственный интеллект – одна из самых обсуждаемых тем в мире. Только ленивый не играл, пожалуй, с той или иной нейросетью или чатом GPT. Задание прояснить ситуацию в нашумевшей в последние месяцы теме взяла на себя Марина Городищева, глава маркетингового отдела в компании Eventyr.pro.

Как отметила Елена Деревянко, после выступления Марины появилось больше материала для размышлений и решений в контексте профессионального применения искусственного интеллекта.

Турбулентность, накрывшая мир через все тектонические сдвиги и потрясения, рождает разнообразные креативные идеи. Тем более что с развитием нейросетей возможностей для их воплощения стало больше. Но в этом потоке нужно разобраться: что в тренде, а что нет; где вкус, а где безвкусица; что ко времени, а что нет? С этим участникам форума помог разобраться основатель самого титулованного украинского агентства по вебразработке Vintage Web Production Евгений Кудрявченко. Показанные Евгением реальные примеры зашкварного и крутого креатива прояснили, как сегодня должна выглядеть качественная коммуникация в украинских соцсетях.

Также форум посетил гость из Нидерландов – эксперт по маркетингу в социальных сетях Клайв Роуч, работающий в сфере цифрового маркетинга с 1997 года. Его детальное и структурированное выступление помогло понять пользу сообществ В2В для построения успешного бизнеса.

Алена Гусева, специалист, консультант и лектор по персональному брендингу и международному пиару и коммуникациям, поставила финальную точку в тематике социальных сетей, рассказав об их трендах.

Тарас Тополь, солист популярной украинской группы "Антитела", молодежный посол UNICEF в Украине, волонтер и доброволец Сил терробороны ВСУ, завершил "конференциальную" часть своей мощной мотивационной речью. Он рассказал, как изменилась его жизнь и творчество после 24 февраля 2022 года. Акцент Тараса на том, что за пиаром не скрыть пустоту и он полезен только для содержания, стал ярким завершением всех обсуждений форума.

В рамках "образовательной паузы" к участникам форума обратилась ректор Харьковского национального университета имени Каразина Татьяна Кагановская, а Елена Деревянко рассказала о своем сборнике научных и научно-популярных статей "Общая теория репутации", которая вскоре будет презентована на Лондонской книжной ярмарке.

Кроме этого, Евгений Загорулько, специалист-практик в области управления репутацией, и Дмитрий Олтаржевский, доктор наук по социальным коммуникациям, профессор УНИ журналистики КНУ, презентовали первую монографию, посвященную корпоративным коммуникациям - "Корпоративные коммуникации: свежий взгляд". Книга, органично сочетающая достижения академической науки и практики управления корпоративными коммуникациями, уже появилась на YAKABOO. Деньги от продаж направят в поддержку ВСУ.

В течение дня форума все его участники, присылавшие донаты для поддержки бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имели возможность выиграть тубус от ПЗРК "Стингер", из которого был уничтожен российский вертолет. Победителем стал Сергей Демченко.

И, наконец, кульминацией мероприятия стало оглашение победителей VIII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Победителями стали компании, продемонстрировавшие высокий уровень управления репутацией в течение сверхсложного 2022 года. Ознакомиться со списком победителей можно здесь.

Несмотря на онлайн-формат, форум оказался очень насыщенным, а иногда и довольно эмоциональным.

От оргкомитета форума:

Мы услышали много интересных инсайтов и полезной информации от топспикеров, получили драйв и вдохновение от профессионального обмена мнениями.

Поэтому мы решили сохранить запись для тех, кто пропустил форум. Запись будет доступна за символический донат – 100 грн, который направит на покупку ретрансляторов для 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Для получения доступа к записи форума и дополнительных подробностей пишите нашему админу @admprnext в телеграммах https://t.me/prnext2023

Напомним, что в этом году принять участие в PRNext впервые в истории форума можно было бесплатно, поскольку все расходы взяли на себя Оргкомитет и партнеры проекта - компании "АТБ", "Новая почта", "Эпицентр", "Хенкель" и вкусный партнер мероприятия - Киевский БКК.