Давление на Трампа из-за санкций против РФ усиливается. Reuters узнало детали

Некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают президента США Дональда Трампа наконец принять новые санкции против России. Этому способствует "растущее разочарование" из-за вторжения в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Чиновники Белого дома говорят, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией.
"Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, которая может подорвать надежды на прекращение огня в трехлетнем конфликте. Но его разочарование Путиным является подлинным и все более серьезным", - пишет издание со ссылкой на помощников.
Они уточнили, что Трамп серьезно рассматривает введение санкций после того, как Россия усилила свои атаки в последние дни.
"Он всегда ищет разные способы оказать давление. Это не исключение. Он всегда взвешивает свои варианты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
Чиновники США подготовили новые экономические санкции против России, включая банковские и энергетические меры. Они говорят, что пакет санкций готов к реализации на основе указа Трампа.
Одним из вариантов, поддерживаемых некоторыми советниками Трампа, было бы принятие президентом или, по крайней мере, не препятствование законопроекту, внесенному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем в прошлом месяце, который установил бы 500% тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.
"Некоторые советники полагают, что законопроект может быть полезен, поскольку он позволит ввести в действие косвенные санкции, в то время как Трамп по сути может сказать Путину, что решение о санкциях находится вне его контроля. Это, в свою очередь, может помочь Трампу поддерживать жизнеспособную линию связи с Путиным", - пишут журналисты, ссылаясь на одного американского чиновника, напрямую осведомленного с ситуацией.
Этот американский чиновник и еще один человек, знакомый с внутренними обсуждениями, заявили, что Белый дом считает, что вторичные санкции - то есть санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Россией, а не только самой России - необходимы для того, чтобы они были эффективными.
Грэм и его коллега-сенатор-республиканец Чак Грассли, оба близкие союзники Трампа, заявили на этой неделе, что сейчас самое время усилить давление на Путина.
Президент США Дональд Трамп откладывал введение подобных санкций в течение нескольких месяцев, полагая, что он мог бы добиться плодотворных переговоров с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине, и считая санкции в целом излишними и зачастую неэффективными.
Но на днях комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп заявил, что Вашингтон "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.
Добавим, что и сам Трамп не особо доволен поведением Путина и не возможностью быстро закончить войну в Украине. Так, в начале мая WSJ писало, что Трамп розачарован тем, что ему не удалось быстро закончить войну в Украине. По его словам, урегулировать ее оказалось сложнее, чем он думал.
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