Давление на Трампа из-за санкций против РФ усиливается. Reuters узнало детали

Чиновники Белого дома говорят, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией.

"Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, которая может подорвать надежды на прекращение огня в трехлетнем конфликте. Но его разочарование Путиным является подлинным и все более серьезным", - пишет издание со ссылкой на помощников.

Они уточнили, что Трамп серьезно рассматривает введение санкций после того, как Россия усилила свои атаки в последние дни.

"Он всегда ищет разные способы оказать давление. Это не исключение. Он всегда взвешивает свои варианты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Чиновники США подготовили новые экономические санкции против России, включая банковские и энергетические меры. Они говорят, что пакет санкций готов к реализации на основе указа Трампа.

Какими могут быть санкции США против РФ

Одним из вариантов, поддерживаемых некоторыми советниками Трампа, было бы принятие президентом или, по крайней мере, не препятствование законопроекту, внесенному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем в прошлом месяце, который установил бы 500% тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.

"Некоторые советники полагают, что законопроект может быть полезен, поскольку он позволит ввести в действие косвенные санкции, в то время как Трамп по сути может сказать Путину, что решение о санкциях находится вне его контроля. Это, в свою очередь, может помочь Трампу поддерживать жизнеспособную линию связи с Путиным", - пишут журналисты, ссылаясь на одного американского чиновника, напрямую осведомленного с ситуацией.

Этот американский чиновник и еще один человек, знакомый с внутренними обсуждениями, заявили, что Белый дом считает, что вторичные санкции - то есть санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Россией, а не только самой России - необходимы для того, чтобы они были эффективными.

Грэм и его коллега-сенатор-республиканец Чак Грассли, оба близкие союзники Трампа, заявили на этой неделе, что сейчас самое время усилить давление на Путина.