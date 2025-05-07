Давление на Киев: США хотят высылать депортированных мигрантов в Украину, - WP

Администрация президента США Дональда Трампа в начале 2025 года призвала правительство Украины принять на свою территорию неустановленное количество лиц, депортированных из США, которые являются гражданами третьих стран.

Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, предложение было передано в конце января высокопоставленным американским дипломатом. В нем говорилось о размещении иностранных граждан на территории Украины, несмотря на полномасштабное вторжение России и отсутствие работающих аэропортов из-за постоянных ракетных обстрелов.

Как следует из документов, представитель украинской стороны проинформировал посольство США, что правительство предоставит ответ после формирования своей позиции. Какой именно была реакция официального Киева, в документах не указано. Подобные предложения были также направлены и другим странам.

По информации издания, Украина не принимала ни одного из иностранцев, депортированных из США, и нет оснований считать, что Киев рассматривал эту инициативу всерьез. Двое украинских чиновников на условиях анонимности отметили, что вопрос не обсуждался на уровне правительства. По словам одного из них, ему ничего не известно о каких-либо политических требованиях США по этому вопросу.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что "постоянное взаимодействие с иностранными правительствами" является "ключевым для противодействия незаконной миграции и защиты американских границ". В то же время, ведомство переадресовало запросы относительно содержания предложения Украине в Министерство национальной безопасности США (DHS), которое не предоставило комментариев.

Тонкий шантаж Вашингтона

Документы, с которыми ознакомилось WP, свидетельствуют о намерениях администрации Трампа масштабно расширить депортационную политику, привлекая к этому новые механизмы. В датированных январем-маем материалах говорится, что администрация пыталась увеличить количество стран, готовых принимать депортированных третьих лиц, в том числе путем предоставления стимулов или обещания улучшения отношений с США.

Так, ряд стран Латинской Америки, в частности Сальвадор, Мексика, Коста-Рика и Панама, согласились принимать лиц, которые не являются их гражданами. В Сальвадоре, например, с правительственного согласия президент страны Наиб Букеле получил приглашение в Белый дом, а его администрации выделили миллионы долларов на размещение депортированных в тюрьмах.

В некоторых случаях, в частности с Панамой, администрация США, по информации источников, угрожала экономическими ограничениями, в частности пошлинами или даже пересмотром статуса Панамского канала.

Директор направления Америки и Европы в гуманитарной организации Refugees International Яэль Шахер отметила, что администрация Трампа, вероятно, фокусировалась на правительствах, которые стремятся получить благосклонность Вашингтона или находятся в затруднительном положении. По ее мнению, масштаб американских усилий в этом направлении является беспрецедентным. По ее словам, поражает не только количество договоренностей, но и их нерегулярный характер, логика взаимности и финансирования.

Издание также обращает внимание на то, что еще до выборов 2024 года Трамп неоднократно выражал готовность использовать зависимость Украины от американской военной помощи для давления на Киев. После его вступления в должность в январе 2025 года соответствующая риторика усилилась.

Напряжение, по данным источников, достигло пика в феврале во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Частичное ослабление напряжения стало возможным после того, как Киев согласился на часть требований США, в частности относительно доступа к украинским критическим минеральным ресурсам.

Транзитные пункты

Издание отметило, что отдельные переговоры касались использования третьих стран в качестве транзитных пунктов. Так, в разговорах с Узбекистаном в начале марта рассматривалась возможность использования страны в качестве логистической базы для депортации граждан России и Беларуси в условиях отсутствия авиасообщения из-за войны в Украине.

В документе, подготовленном правительством США, указано, что представитель Узбекистана не отрицал такую возможность. Американская сторона взамен предложила ряд "стимулов", включая телефонный звонок или личную встречу лидеров стран для достижения договоренностей.