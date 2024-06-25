Тищенко изберут меру пресечения уже сегодня-завтра, - ГБР

Что говорят в ДБР

"У народного депутата, скорее всего, в ближайшие дни, надеюсь сегодня-завтра, изберут меру пресечения. Сторона обвинения будет просить круглосуточный домашний арест", - заявил Сапьян.

По словам Сапьян, следствие также не исключает, что во время досудебного расследования могут выясниться и другие обстоятельства и факты. В частности Тищенко могут быть объявлены дополнительные подозрения.

Что предшествовало

Недавно в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы бывшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последнему также затем были нанесены телесные повреждения.

Сегодня же, 25 июня, стало известно о том, что Тищенко сообщили о подозрении из-за ситуации в Днепре. Как рассказывал Офис генерального прокурора, также было согласовано ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Подробнее о ситуации, которая возникла в Днепре, можно почитать в материале РБК-Украина "Скандал с Тищенко. Что произошло в Днепре и как нападение на экс-военного стало делом против нардепа".