Тиражом всего 23 штуки: новый кроссовер Dacia Duster получил внедорожную версию

Тираж специального издания ограничен 23 экземплярами. У актуального Dacia Duster всего одна полноприводная версия: с "турботройкой" на 1,2 литра сочетается 6-ступенчатая "механика", а задняя ось подключается муфтой. Именно она послужила основой варианта Adventure. Автопроизводитель добавил амортизаторы Koni и усиленные пружины, и заменил штатные шины на "зубастые" All-Terrain BFGoodrich размерности 215/70 R16.

Под двигателем и коробкой передач установили шестимиллиметровый алюминиевый защитный лист, под задним дифференциалом - 2,5-миллиметровую стальную панель. Клиренс увеличен на три сантиметра, также Duster Adventure получил светодиодные фонари на крыше, силовой багажник с дугами и декали на бортах.

Будет ли продаваться новая спецверсия за пределами Румынии - открытый вопрос. Однако сочетание Duster Adventure используется не впервые: например, шесть лет назад одноименная комплектация была доступна на разных рынках Европы. Вероятно, 23 экземпляра - квота для внутреннего рынка, а для других стран производство могут возобновить.