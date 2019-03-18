ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тимошенко заявили про викриття схеми підкупу виборців Порошенка

Новини » Вибори 2019    18.03.2019 - 14:44
У Тимошенко заявили про викриття схеми підкупу виборців Порошенка
Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

За словами Соболєва, команда Порошенка через фіктивні фірми-прокладки завозить сотні мільйонів гривень для підкупу

"Батьківщина" викрила схему підкупу виборців, яку "організувала команда президента Порошенка". Про це заявив перший заступник голови фракції Юлії Тимошенко Сергій Соболєв під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій та груп, повідомляє РБК-Україна.

"Через відділення одержавленого "Приватбанку" та через фіктивні фірми-прокладки президент Порошенко та його команда завозять сотні мільйонів гривень для підкупу виборців. Зараз все документується у низці областей. Уже виявлені фіктивні фірми, через які перекачуються гроші", – повідомив парламентарій.

Як зазначив Соболєв, ці гроші "отримують кримінальні авторитети, пов’язані з Блоком Петра Порошенка в регіонах". Для видачі коштів громадяни заповнюють спеціальні анкети, додав політик.

"Підійдіть до будь-якого намету Порошенка – там жодної агітації, тільки збір персональних даних, які ви не маєте права залишати… Ви думаєте, вам це минеться?", – сказав перший заступник голови фракції.

Соболєв запевнив, що невдовзі будуть названі і фірми, через які відмиваються гроші для підкупу людей, і особи, причетні до цього. У відділеннях "Приватбанку" це зафіксовано завдяки відеоспостереженню, зауважив він.

"Можливо, це російські гроші йдуть на підкуп? Ці всі схеми будуть виявлені відповідними правоохоронними органами найближчим часом", – заявив представник "Батьківщини".

Тимошенко у Слов’янську розповіла, як досягти миру
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко БатьківщинавыборыТимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся