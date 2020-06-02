Тимошенко заявила, що криза в країні поглиблюється та закликала владу до співпраці

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, зараз потрібен діалог президента з відповідальними політичними силами

Соціально-економічна криза в країні поглиблюється і вже сягнула тієї межі, за якою руйнівні наслідки для країни стають невідворотними. Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає владу сісти за стіл переговорів і почати створення єдиної антикризової команди.

Про це Тимошенко заявила на брифінгу за результатами наради лідерів фракцій та керівництва парламенту, передає РБК-Україна.

"Наша команда провела фаховий аналіз стану державних фінансів. В економіці держави запущені руйнівні процеси. Виконання бюджету провалене. Подає валовий внутрішній продукт. Не кредитується економіка. Це - наслідок того, що Національний банк і уряд не координують свою політику. Стратегія Національного банку свідомо і тотально руйнує економіку України", - сказала Тимошенко.

Тимошенко переконана, зараз потрібен діалог президента з відповідальними політичними силами та створення рятувальної команди в Україні, яка займеться відродженням усіх систем життєдіяльності країни.

"Тому на нараді ми внесли пропозицію щодо негайної зустрічі президента України з лідерами фракцій, щоб в Україні розпочався діалог, і ми могли ввести надзвичайний економічний стан. Щоб була створена справжня антикризова команда в Україні. Щоб уряд не закидав до парламенту порожні папірці, і щоб не приймалися лобістські закони. Потрібно, щоб негайно всі гілки влади - парламент, президент, уряд почали працювати в єдиній системі антикризової програми", - додала Тимошенко.

Вона також зауважила, що діяти потрібно невідкладно, аби врятувати економіку та країну.

"Зараз Україна опинилася перед загрозою втрати економіки, повної руйнації фінансової системи й масового виїзду людей за межі держави. Наша команда готова брати участь у роботі. Ми готові дати всі розумні, ефективні пропозиції для швидкого результату. Єдине, чого сьогодні не можна робити, - вдавати, що нічого не відбувається, і країна живе нормальним, звичайним життям. Зволікання і самозакопування може дорого обійтися державі. Треба діяти, й діяти негайно", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2020 року показники діяльності всіх секторів економіки різко погіршилися через повномасштабну дію карантинних обмежень. Падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% р/р (у порівнянні з 6,3% р/р у березні).

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Автор: РБК-Україна