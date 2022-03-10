Тимошенко: закрите небо - це сотні тисяч врятованих життів і перемога України в війні

"Сьогодні ракетний обстріл дістав медичне містечко в Маріуполі, був розгромлений пологовий будинок. Вони дійшли вже до наших немовлят! І після того, як трапилася ця трагедія, думаю, вже жоден світовий чи європейський лідер не може говорити, що закрити небо - неможливо. У нас загинули тисячі цивільних людей, агресором вбито 52 дитини… Це речі, які для цивілізованого світу несумісні з мовчанням", - наголосила Тимошенко.

Вона нагадала, що 27 видатних військових, дипломатів, політиків зі Сполучених Штатів Америки звернулися з відкритим зверненням до президента США з вимогою закрити небо над Україною.

Також лідер "Батьківщини" продовжує дипломатичні перемовини з ключовими представниками держав, щоб переконати їх у тому, що закрите небо дорівнюватиме перемозі України в цій війні та врятує сотні тисяч життів українців.

"Зараз ведеться дискусія про те, щоб частково використати інструмент закритого неба з гуманітарної точки зору. Тобто мати закрите небо над «коридорами життя», щоб вивести людей із тих міст, де йде особливо жорстока війна; над атомними електростанціями; можливо, над тими містами, де найбільше діє ворожа авіація. Отже, все, що роблять українці, лідер нашої країни, політики, починає давати свої результати, тому найголовніше - не здаватися", - закликала Тимошенко.