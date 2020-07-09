Тимошенко: законопроект про закупівлі стимулює розвиток промисловості

Законопроект №3739 про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" покликаний стимулювати розвиток української промисловості. Звернення представництва Європейського Союзу щодо цього законопроекту свідчить, що від України очікують відмови від власної економічної політики.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Україна 24".

Голова партії зауважила, що в листі йдеться про вимогу негайно відкликати законопроект 3739 щодо закупівель, яким створюються умови для модернізації та розвитку вітчизняної промисловості.

"Нам по суті кажуть закрити свої заводи та віддати гроші дяді й тьоті за кордоном. До незалежної країни так не ставляться. У нас і так сьогодні реально 50% бюджетних грошей віддається за кордон, і завозяться імпортовані товари", - заявила Тимошенко.

Голова партії також зазначила, що США, країни ЄС максимум 5% своїх бюджетних ресурсів, які віддаються на закупівлі, завозять по імпорту.

"То чому такі подвійні стандарти? У нас жодного зобов’язання немає, яке б під час економічної кризи, пандемії, війни, не давало б нам права за свої бюджетні кошти підтримувати своє виробництво", - додає Тимошенко.

Тимошенко закликає якнайшвидше ухвалити закон щодо закупівель, підписаний зокрема й "Батьківщиною", й направити бюджетні гроші на закупівлю продукції українського машинобудування.

Нагадаємо, 25 червня у Верховній раді зареєстрували законопроект №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Автори законопроєкту - нардепи Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський та Роксолана Підласа. Загалом документ підписали 37 народних депутатів із різних фракцій і груп.