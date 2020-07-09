ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тимошенко: законопроект про закупівлі стимулює розвиток промисловості

Київ, Четвер 09 липня 2020 10:13
Тимошенко: законопроект про закупівлі стимулює розвиток промисловості
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Тимошенко закликала якнайшвидше ухвалити закон щодо закупівель

Законопроект №3739 про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" покликаний стимулювати розвиток української промисловості. Звернення представництва Європейського Союзу щодо цього законопроекту свідчить, що від України очікують відмови від власної економічної політики.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Україна 24".

Голова партії зауважила, що в листі йдеться про вимогу негайно відкликати законопроект 3739 щодо закупівель, яким створюються умови для модернізації та розвитку вітчизняної промисловості.

"Нам по суті кажуть закрити свої заводи та віддати гроші дяді й тьоті за кордоном. До незалежної країни так не ставляться. У нас і так сьогодні реально 50% бюджетних грошей віддається за кордон, і завозяться імпортовані товари", - заявила Тимошенко.

Голова партії також зазначила, що США, країни ЄС максимум 5% своїх бюджетних ресурсів, які віддаються на закупівлі, завозять по імпорту.

"То чому такі подвійні стандарти? У нас жодного зобов’язання немає, яке б під час економічної кризи, пандемії, війни, не давало б нам права за свої бюджетні кошти підтримувати своє виробництво", - додає Тимошенко.

Тимошенко закликає якнайшвидше ухвалити закон щодо закупівель, підписаний зокрема й "Батьківщиною", й направити бюджетні гроші на закупівлю продукції українського машинобудування.

Нагадаємо, 25 червня у Верховній раді зареєстрували законопроект №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Автори законопроєкту - нардепи Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський та Роксолана Підласа. Загалом документ підписали 37 народних депутатів із різних фракцій і груп.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України предприятиягосзакупкиТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся