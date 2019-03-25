Тимошенко про вибори: наше майбутнє - у наших руках

Президентські вибори – це можливість зупинити приниження України та дати їй шанс на становлення. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Лубнах Полтавської області.

За її словами, після Революції гідності люди втратили віру в те, що в країні щось зміниться на краще, адже 144 реформи влади не привели до покращення життя людей. До того ж, так і не було здійснено жодного перетворення, яке б відповідало європейським стандартам, вважає лідер "Батьківщини".

Вона зазначила, що наразі з країни їдуть креативний клас і професіонали. Саме тому завдання нового президента – повернути довіру людей і створити всі умови для реалізації кожного на Батьківщині, боротися за інтелект нації, наголосила Тимошенко.

"Або ми робимо Україну конкурентом у світі в боротьбі за свій народ, або через 5 років у нас будуть незалежність, гімн, прапор, але не буде кому країну піднімати. Ми прийшли до тієї межі, коли президентські вибори – це не вибори, це бути або не бути Україні", – зауважила політик.

За словами Тимошенко, Новий курс – якраз є такою чіткою стратегією, яка потрібна для відродження та становлення країни.

У документі прописано, як провести інвентаризацію та правильно розпоряджатися нашими багатствами, відновити промисловість, як створити 2,5 млн фермерських господарств в Україні і як продавати не сировину, а готову продукцію.

Окрім того, Новий курс передбачає запровадження медичного страхування.

"Роботодавці за рахунок зниження податкового тиску платитимуть обов’язкову страховку для працюючих, а для пенсіонерів і дітей, непрацездатних страховку платитиме держава. На охорону здоров’я у нас буде набагато більше фінансів, ніж є сьогодні. І за півроку ми матимемо нормальну працюють страхову медицину", – сказала лідер "Батьківщини".

Також нова влада має створити персоніфіковану пенсійну систему. Так, повідомила Тимошенко, внески за людину перераховуватимуться на її приватний пенсійний рахунок у державному банку, де все життя накопичуватимуться гроші і банк платитиме депозити. Пенсії для тих, хто має мінімальний стаж, будуть не нижче, ніж прожитковий мінімум – 4425 грн, додала кандидат у президенти.

"В Україні існує закон і Конституція, які передбачають, що не можна людям платити менше мінімального прожиткового рівня (сьогодні бюджетом закріплено 4425 грн). Тож жодному пенсіонеру не можна платити менше за 4425 грн", – обурилася вона.

На думку Тимошенко, новий президент також має спрямувати газ власного видобутку на потреби населення і знизити його вартість вдвічі.

Тимошенко вкотре наголосила на тому, що вкрай важливо на цих виборах не дати жодного голосу цій владі, "бо це перекреслить майбутнє України".

"Ми разом з демократичними кандидатами не дамо сфабрикувати результати виборів. Я хочу, щоб всі вірили: наше майбутнє – у наших руках. Ми знаємо, як піднімати країну і ми її піднімемо!", – заявила лідер "Батьківщини".