Тимошенко зустрілася із заступником держсекретаря США

Тимошенко і Гейл обговорили ситуацію на Донбасі і в Криму

Председатель партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко провела встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Спасибо вам за нашу встречу, за то, что вы приехали в Украину в такой сложный момент. Соединенные Штаты Америки – это не просто наши друзья, это народ, которой бок-о-бок с нами развивает демократию в стране. Поэтому мы можем говорить откровенно о ситуации в Украине как стратегические партнеры",- подчеркнула Тимошенко.

По данным "Батькивщины", на встрече прежде всего речь шла о ситуации на Востоке Украины и в аннексированном Крыму.

Лидер "Батькивщины" призвала к ужесточению санкций против страны-агрессора России и подчеркнула, что Крым должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет ни на какие уступки президенту России Владимиру Путину.

Она подчеркнула необходимость – при сохранении Минского формата переговоров – параллельного введения новых переговоров о прекращении войны на Донбассе в рамках нового формата "Будапешт плюс".

Тимошенко поблагодарила США за помощь, которую они оказывают нашему государству в борьбе за мир, независимость и территориальную целостность Украины.

Кандидат в президенты также рассказала заместителю госсекретаря о политической и социально-экономической ситуации в Украине и о ходе внедрения реформ, включая борьбу с коррупцией.

"Украинский народ заслуживает на самые высокие оценки, но ему фатально не везет с властью. Сегодня власти Украины погрязла в коррупции. К этому же используются деньги, которые идут на армию. Это самая страшная коррупция в тот момент, когда мы пытаемся противостоять российской агрессии, в тот момент, когда граждане, едва выживая в сложных экономических условиях, платят налоги на армию. Теперь весь народ Украины знает, что высшее руководство государства использует эти деньги в своих коррупционных целях, и это касается всех сфер жизни", – сказала Тимошенко.

Она считает, что Украине нужны фундаментальные изменения и рассказала Хейлу о основные положения своей программы "Новый курс". Также она сообщила о своей последней встрече с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и обсудила со своим собеседником дальнейшее сотрудничество с МВФ.

"Мы очень верим, что в Украине могут начаться реальные изменения", – сказала Тимошенко.

Кроме того, стороны обсудили ход проведения предвыборной кампании в Украине.