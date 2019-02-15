Тимошенко зустрілася з президентом Естонії

Тимошенко бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки

В рамках участия в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, 15 февраля, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Тимошенко поблагодарила Керсти Кальюлайд за поддержку и помощь Украине в эти сложные времена.

"Вы стали первым лидером государства, который посетил зону конфликта на Донбассе. Вы называете войну войной и не оставляете нас один на один со страной-агрессором - Россией. Мы искренне благодарны за все, что вы для нас делаете, за вашу особую помощь", - подчеркнула Тимошенко.

Со своей стороны президент Эстонии отметила: "Мы понимаем, что война на Востоке Украины - это наша общая угроза. И мы готовы в дальнейшем помогать вашей стране и поддерживать ваш народ".

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, а также евроинтеграционные стремления нашего государства и вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Эстонией.

Тимошенко подробно проинформировала свою собеседницу о стратегическом курсе для нашей страны - Новый Курс, разработанный командой экспертов по инициативе партии "Батькивщина". В частности говорилось о Новом экономическом курсе и реформировании налоговой системы.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Как отмечается, 15-16 февраля Тимошенко и Немыря принимают участие в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в г. Мюнхен (Германия).

Мюнхенская конференция по безопасности является главной платформой в мире для международной элиты в сфере политики безопасности. Она проводится ежегодно с 1963 года. В нынешней конференции принимают участие более 600 высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны многих стран мира, представителей международных организаций, мировых политиков и экспертов.