Тимошенко зустрілася з повіреним у справах США

У четвер, 27 червня, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч із новопризначеним тимчасово повіреним у справах США в Україні, послом Вільямом Тейлором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Ми дуже щасливі бачити вас в Україні знову. Це дуже гарна новина, що в ці часи викликів для нашої держави ви взяли на себе цю місію – представляти уряд США в наші країні", – наголоси Тимошенко.

"Я дуже радий бути знову в Україні. США підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми і надалі будемо допомагати вашій державі", – заявив посол Вільям Тейлор.

Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні і питання співробітництва між США та нашою державою.

Тимошенко наголосила на нагальній необхідності боротьби з корупцією в Україні та проведенні реформ.

Йшлося також про ситуацію на Сході нашої держави та питання, пов’язані з анексією Криму. Зокрема, захист прав і свобод вимушених переселенців.

У зустрічі також взяли участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Зазначимо, що перед останнім призначенням посол Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.