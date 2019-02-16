Тимошенко зустрілась з міністром закордонних справ Литви

Тимошенко подякувала Литві за принципову позицію щодо підтримки України

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сегодня, 16 февраля, в рамках участия в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, а также евроинтеграционные стремления и вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Литвой.

Тимошенко проинформировала Линкявичюса о вызовах, которые стоят перед Украиной, о стратегической программе "Новый курс Украины", который был инициирован лидером партии и разработан совместно с экспертами, представителями общественности и бизнеса.

Также обсуждалась ситуация на востоке Украины, защита прав и свобод внутренне перемещенных лиц и всех граждан Украины, которые пострадали и страдают в результате войны на Донбассе.

Тимошенко поблагодарила Литву за принципиальную позицию относительно поддержки Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Она подчеркнула необходимость сохранения и усиления санкций против России и призвала не забывать о аннексированном Крыме.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти и укрепления антикоррупционных органов в Украине.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.