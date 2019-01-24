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Тимошенко зустрілася з головою ОБСЄ Лайчаком

Новини » Політика    24.01.2019 - 21:15
Тимошенко зустрілася з головою ОБСЄ Лайчаком
Фото: зустріч Юлії Тимошенко та Мирослава Лайчака (ba.org.ua)

Тимошенко та Лайчак обговорили ситуацію в Україні

В межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму у Давосі сьогодні, 24 січня, голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко провела зустріч з віце-прем’єр-міністром та міністром закордонних справ Словаччини, чинним головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, сторони детально обговорили питання безпеки в Україні, приділивши особливу увагу ситуації на Донбасі та в анексованому Криму. Окремо йшлося про стан дотримання прав і свобод людини, зокрема внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які залишилися на тимчасово окупованій частині території Донбасу та в Криму.

Тимошенко подякувала Мирославу Лайчаку за допомогу Україні та зусилля, які докладає ОБСЄ для встановлення миру в нашій державі. У свою чергу, Лайчак поділився враженням стосовно свого останнього візиту до України.

‌У  зустрічі також брав участь заступник голови партії “Батьківщина”, голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

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Новини України БатьківщинаТимошенкоМирослав Лайчак
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