Тимошенко зустрілася з єврокомісаром Ханом

Фото: Тимошенко зустрілась з Ганом (ba.org.ua)

Сторони обговорили питання стану відносин Україна-ЄС

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко 24 січня у межах участі в заходах Всесвітнього економічного форуму провела зустріч із комісаром ЄС з питань політики сусідства та розширення Йоганнесом Ганом у місті Давос (Швейцарія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Сторони обговорили питання стану відносин Україна-ЄС, а також політичну та соціально-економічну ситуацію в нашій державі.

Особливу увагу було приділено необхідності проведення реформ в Україні, насамперед боротьбі з корупцією. Комісар Ган висловив серйозне занепокоєння через регрес у боротьбі з корупцією в нашій державі та закликав до реальних кроків у цій галузі.

Окрім того, сторони обговорили питання, пов‘язані з незаконною анексією Криму Росією та конфліктом на Донбасі. Тимошенко порушила питання захисту внутрішньо переміщених осіб та всіх громадян України, які постраждали та страждають в результаті війни на Донбасі.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.