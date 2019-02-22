Тимошенко зустрілася з директором Світового банку в Україні

Кахконен зазначила, що Світовий банк є довготерміновим партнером України

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Встреча с вами является приоритетом для нашей команды. Я хотела бы поблагодарить Всемирный банк за поддержку Украины всеми возможными способами. Мы это очень ценим", - подчеркнула Тимошенко.

Со своей стороны Сату Кахконен отметила, что Всемирный банк является долгосрочным партнером Украины.

"Нашими основными задачами является улучшение жизни людей, модернизация экономики и превращение Украины в процветающую страну", - отметила она.

Как сообщается, на встрече речь шла также о главных тенденциях в глобальной экономике, социально-экономической ситуации в Украине и сотрудничестве нашего государства с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами. Отдельное внимание было уделено борьбе с коррупцией в нашем государстве.

Тимошенко ознакомила свою собеседницу с основными положениями программы "Новый экономический курс", разработанной группой независимых экспертов по инициативе лидера партии "Батькивщина", в частности стратегией партии в финансовой и экономической сферах.

Как отмечается, кроме последней гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов, начиная с мая 2014 года, Всемирный банк предоставил Украине всего 5,5 млрд долларов (включая средства, выделенные в рамках четырех займов на политику развития и семи инвестиционных операций), а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долларов.

Инвестиционные проекты Всемирного банка поддерживают предоставление основных государственных услуг, которые непосредственно обеспечивают выгоды для населения Украины путем улучшения систем водоснабжения, водоотведения, отопления, дорожной отрасли, обеспечивая социальную защиту и злравоохранение, а также способствуя развитию частного сектора.