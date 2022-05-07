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Тимошенко: відродивши вугільну галузь, Україна здобуде енергетичну незалежність

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Крім перемоги на полі бою, Україні вкрай необхідно відмовитися від енергоносіїв з Росії. Щоб цей процес відбувся безболісно для економіки країни, команда "Батьківщини" вже працює над стратегією відродження вугільної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко під час візиту у Донецьку область.

"Ми ніколи не станемо по-справжньому вільними та сильними, допоки не здобудемо енергетичну незалежність. А це завдання своєю чергою нездійсненне без відродження вугільної галузі", - заявила Тимошенко.

Поспілкувавшись під час візиту з керівниками та працівниками видобувних підприємств прифронтових районів Донбасу, вона пообіцяла, що найближчим часом з урахуванням висловлених зауважень буде розроблено комплексну стратегію здобуття реальної енергетичної незалежності України.

"Невдовзі команда "Батьківщини" представить комплексний законопроєкт, який не лише дозволить нам швидше відмовитися від енергоносіїв з Росії, а й допоможе відновити та відбудувати український Донбас, включно із нині окупованою його частиною", - повідомила Тимошенко.

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