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Тимошенко: відновлення закладів освіти має стати пріоритетом для України

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П'ятниця 16 вересня 2022 16:50
Тимошенко: відновлення закладів освіти має стати пріоритетом для України Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлія Бойко

Навчальний процес не повинен зупинятися ані на день, тому головне завдання влади - забезпечити якнайшвидшу відбудову зруйнованих внаслідок російської агресії будівель закладів освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook.

За її словами, фракція "Батьківщина" ініціюватиме, щоб на відновлення закладів освіти у Державному бюджеті на 2023 рік була передбачена окрема стаття видатків.

"Українці вже вразили світ силою духу. Після перемоги мусимо показати дива у відродженні країни. А в такій непростій справі освічена молодь - головна запорука успіху", - написала Тимошенко.

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