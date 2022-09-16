Тимошенко: відновлення закладів освіти має стати пріоритетом для України

Навчальний процес не повинен зупинятися ані на день, тому головне завдання влади - забезпечити якнайшвидшу відбудову зруйнованих внаслідок російської агресії будівель закладів освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook .

За її словами, фракція "Батьківщина" ініціюватиме, щоб на відновлення закладів освіти у Державному бюджеті на 2023 рік була передбачена окрема стаття видатків.

"Українці вже вразили світ силою духу. Після перемоги мусимо показати дива у відродженні країни. А в такій непростій справі освічена молодь - головна запорука успіху", - написала Тимошенко.