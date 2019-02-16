Тимошенко і Волкер зустрілись у Мюнхені

Волкер і Тимошенко обговорили ситуацію в Україні

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в рамках участия в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Волкер и Тимошенко обсудили ситуацию в Украине и военную агрессию России на Донбассе, возможные пути окончания войны и достижения устойчивого мира на Донбассе. Также стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Тимошенко подчеркнула необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

"Наша политическая сила делала и делает все возможное для защиты национальных интересов Украины", – сказала она, рассказав о мирном плане "Новая стратегия мира", разработанный группой экспертов по инициативе лидера "Батькивщины".

Кроме того, Тимошенко поблагодарила США за помощь Украине и отметила, что нужно активизировать усилия демократического мира ради скорейшего решения военного конфликта на Донбассе.

Тимошенко также подчеркнула важность сохранения политики санкций против России до прекращения войны на Донбассе и возврата Крыма Украине.

Волкер в свою очередь заверил в поддержке суверенитета и независимости Украины, отметив, что США и впредь будут прилагать усилия для восстановления территориальной целостности Украины и установления мира на Востоке.

Также речь шла о ситуации с проведением реформ в Украине, в частности борьбе с коррупцией.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии “Батькивщина”, председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Напомним, 15-16 февраля Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности.