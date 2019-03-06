Тимошенко: влада відповідатиме за завищені тарифи та розкрадання армії

Тимошенко заявила, що Новий курс має покроковий план, що виведе Україну з кризи

Действующая власть будет отвечать за то, что наживалась на собственном народе: обогащалась на войне и незаконном повышении тарифов, что привело к обеднению украинцев. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в г. Ильинцы (Винницкая область), находясь в рамках своего предвыборного тура, сообщает пресс-служба партии.

Лидер "Батькивщины" убеждена, Украине срочно нужна смена системы власти "ради мира, возрождения страны и ради будущего наших детей, которое мы не имеем права разрушить".

Она напомнила, что обнародованное недавно журналистское расследование "о коррупции президента и его окружения" на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам показало всю фальшь патриотических лозунгов руководства государства.

"Черные сделки проводились просто через завод, который находился в собственности президента, - "Кузницу на Рыбацком". Так о каких лозунгах об армии может идти речь, когда со страной-агрессором ведут черный бизнес, а наши люди потом погибают, потому что техника не работает. Им выгодна война, ведь они зарабатывают на ней миллиарды", - отметила кандидат в президенты Украины.

Во время митинга в Тульчине Тимошенко заверила, что именно на нынешней власти лежит ответственность за "незаконное повышение цен на газ для населения, которое стало еще одним источником обогащения за счет людей".

И на днях Окружной административный суд Киева признал, что тарифы установлены необоснованно, цена на газ завышена незаконно. Команда Юлии Тимошенко два года судилась с властями, чтобы доказать это.

"Суд принял решение: цены на газ установлены неправильно и они существенно завышены. А теперь самое главное - выполнить решение суда. Потому что ни это правительство, ни президент не собираются его выполнять - для них решение суда не указ. А новый президент может это поправить за несколько недель", - убеждена председатель партии.

Во время встречи с жителями г. Ладыжин Юлия Тимошенко заверила, что после выборов украинский газ будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы, как это было до 2014 года, а его цена будет снижена вдвое - "и это прямая директива суда".

Лидер "Батькивщины" также отметила, что инициированный ею и разработанный совместно с лучшими украинскими специалистами Новый курс Украины имеет пошаговый план, который выведет Украину из кризиса, в который ее загнала действующая власть.