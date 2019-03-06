Тимошенко: влада відповідатиме за завищені тарифи та розкрадання армії

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що Новий курс має покроковий план, що виведе Україну з кризи

Чинна влада відповідатиме за те, що наживалася на власному народові: збагачувалась на війні та незаконному підвищенні тарифів, що призвело до збідніння українців. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила в м. Іллінці (Вінницька область), перебуваючи у межах свого передвиборного туру, повідомляє прес-служба партії.

Лідер "Батьківщини" переконана, Україні терміново потрібна зміна системи влади "заради миру, відродження країни та заради майбутнього наших дітей, яке ми не маємо права зруйнувати".

Вона нагадала, що оприлюднене нещодавно журналістське розслідування "про корупцію президента та його оточення" на постачанні з країни-агресора непридатних запчастин для української військової техніки за завищеними цінами засвідчило всю фальш патріотичних гасел керівництва держави.

"Чорні оборудки проводилися просто через завод, що знаходився у власності президента, - "Кузню на Рибальському". Так про які гасла про армію може йтися, коли з країною-агресором роблять чорний бізнес, а наші люди потім гинуть, тому що техніка не працює. Їм вигідна війна, адже вони заробляють на ній мільярди", - наголосила кандидат у президенти України.

Під час мітингу в Тульчині Тимошенко запевнила, що саме на чинній владі лежить відповідальність за "незаконне підвищення цін на газ для населення, яке стало ще одним джерелом збагачення за рахунок людей".

І днями Окружний адміністративний суд м. Києва визнав, що тарифи встановлені необґрунтовано, ціна на газ завищена незаконно. Команда Юлії Тимошенко два роки судилася з владою, щоб довести це.

"Суд ухвалив рішення: ціни на газ встановлені неправильно і вони суттєво завищені. А тепер найголовніше - виконати рішення суду. Тому що ані цей уряд, ані президент не збираються його виконувати - для них рішення суду не указ. А новий президент може це поправити за декілька тижнів", - переконана голова партії.

Під час зустрічі з мешканцями м. Ладижин Юлія Тимошенко запевнила: після виборів український газ буде спрямовано на потреби населення та бюджетної сфери, як це було до 2014 року, а його ціна буде знижена вдвічі - "і це пряма директива суду".

Лідер "Батьківщини" також зауважила, що ініційований нею та розроблений разом з кращими українськими фахівцями Новий курс України має покроковий план, що виведе Україну з кризи, у яку її загнала чинна влада.