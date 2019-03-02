Тимошенко: ми повернемо вкладникам Ощадбанку СРСР їхні заощадження

Тимошенко впевнена, що новий президент має відновити в країні справедливість

За следующие пять лет новый президент должен восстановить в стране справедливость и вернуть все сбережения вкладчиков Сбербанка СССР. Об этом Юлия Тимошенко заявила на встрече с общиной Вишневого в Киевской области.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что во времена своего премьерства начала возвращать людям их сбережения времен Советского Союза – по тысяче гривен. Часть людей получили деньги, а часть – нет, ведь власть "все это закрыла тогда": "Они не хотели, чтобы люди почувствовали, что в стране может быть справедливость".

Кандидат в президенты заявила, что сегодня власть называет возвращение людям справедливости "махровым популизмом": "Почему они для себя ничего не жалеют, а у людей можно все забирать и возвращение справедливости потом называть популизмом".

Тимошенко заверила, что в случае ее победы на выборах ей уже никто не помешает честно вернуть все сбережения Сбербанка с советских времен, которые будут проиндексированы.

Политик обещает сделать этот шаг, как и в тот раз, сразу на следующий месяц после выборов, а не перед ними.

Установление в стране справедливости, отметила Тимошенко, будет предусматривать не только возвращение сбережений вкладчиков СССР, но и возврат разовой помощи при рождении ребенка, которая была во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго – 100 тыс. грн, а после рождения третьего и больше – 150 тыс. грн.

Кроме того, будут увеличены пенсии за счет проведения настоящей пенсионной реформы. И сделать это можно будет за 2-3 месяца, убеждена политик. Взносы в Пенсионный фонд, которые человек делал всю жизнь, будут перечислены, добавила она.

Также она напомнила о справедливых тарифах. Первым шагом нового президента должно стать снижение цен на газ минимум вдвое, заявила Тимошенко.