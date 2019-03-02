Тимошенко: ми повернемо вкладникам Ощадбанку СРСР їхні заощадження

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко впевнена, що новий президент має відновити в країні справедливість

За наступні п’ять років новий президент має відновити в країні справедливість та повернути всі заощадження вкладників Ощадбанку СРСР. Про це Юлія Тимошенко заявила на зустрічі з громадою Вишневого у Київській області.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що за часів свого прем’єрства розпочала повертати людям їхні заощадження часів Радянського Союзу – по тисячі гривень. Частина людей отримали гроші, а частина – ні, адже влада "все це закрила тоді": "Вони не хотіли, щоб люди відчули, що в країні може бути справедливість".

Кандидат у президенти заявила що сьогодні влада називає повернення людям справедливості "махровим популізмом": "Чому вони для себе нічого не шкодують, а в людей можна все забирати і повернення справедливості потім називати популізмом".

Тимошенко запевнила, що у випадку її перемоги на виборах їй вже ніхто не завадить чесно повернути всі заощадження Ощадбанку за радянських часів, які будуть проіндексовані.

Політик обіцяє зробити цей крок, як і того разу, одразу на наступний місяць після виборів, а не перед ними.

Встановлення в країні справедливості, наголосила Тимошенко, передбачатиме не лише повернення заощаджень вкладників СРСР, але й повернення разової допомоги при народженні дитини, яка була за її прем’єрства: при народженні першої дитини родина отримуватиме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а після народження третьої і більше – 150 тис. грн.

Окрім того, будуть збільшені пенсії за рахунок проведення справжньої пенсійної реформи. І зробити це можна буде за 2-3 місяці, переконана політик. Внески до Пенсійного фонду, які людина робила все життя, будуть перераховані, додала вона.

Також вона нагадала про справедливі тарифи. Першим кроком нового президента має стати зниження цін на газ щонайменше вдвічі, заявила Тимошенко.