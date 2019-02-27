Тимошенко: ми повернемо Крим

До повернення Криму треба готуватись щодня, зазначила Тимошенко

Крым был, есть и будет украинским. Об этом лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook после посещения выставки "Удивительные истории Крыма" в "Мистецькому арсеналі".

Она напомнила, что ровно 5 лет Крым находится под оккупацией России и 5 лет Россия хочет, чтобы мир забыл, закрыл глаза на ее агрессию, "но мы не позволим это сделать".

"Мы вернем Крым. И должны готовиться к этому каждый день. Поддерживая наших граждан, что остались на полуострове, отстаивая их права и обличая противоправные действия оккупантов. И в то же время беспокоясь о правах людей, которые вынуждены были покинуть Крым и обосновались в материковой Украине", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, именно люди, которых мы не можем бросить на произвол судьбы, а должны поддержать и укрепить в их вере в Украину, – главная ценность, а не земли, ибо "земли мы вернем".