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Тимошенко: Україні потрібна якісна соціально-економічна програма

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Для держави зараз є три важливі соціально-економічні пріоритети, на яких варто зосередитися. Це гарантування продовольчої безпеки, захист людей, які тимчасово втратили можливість працювати, та особлива підтримка кожної галузі економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в ефірі "Єдиних новин".

"Для того, щоб не зірвалася посівна, держава має викупити в аграріїв торішній врожай, який у них лежить на складах, і взяти його в державний резерв. Це дозволить аграріям почати посівну. Потім дати 100%-ві гарантії держави під кредити всім без винятку аграріям, а також укласти контракти на майбутній врожай, щоб викупити його в держрезерв по гарантованим ринковим цінам і далі розпоряджатися ним так, як потрібно країні: захистити свою продовольчу безпеку та експортувати, якщо буде така можливість", - вважає Тимошенко.

Другий важливий пріоритет, за її словами, - соціально-економічний захист людей, які залишилися внаслідок війни без роботи, житла й засобів до існування.

"Сьогодні на соціальному комітеті було ухвалено рішення зробити миттєву реєстрацію в центрах зайнятості для людей, які тимчасово залишилися без роботи, і суттєво збільшити виплату по тимчасовому безробіттю, щоб кожна постраждала родина могла купувати харчі, платити за комірне, орендувати квартиру тощо. Ми наполягаємо, щоб ця сума була не менше 10-12 тисяч гривень. Центри зайнятості мусять стати негайною допомогою людям, які опинилися в тяжкому соціальному становищі", - наголосила лідер "Батьківщини".

Третій пріоритет, який має взяти до уваги уряд, - це специфічна допомога для кожної галузі економіки, адже універсальні заходи в цій ситуації малоефективні.

"Якщо потрібно, навіть у ручному режимі треба рятувати окремі підприємства. Настільки не стандартна ситуація, що універсальними засобами зараз не впоратися. Наша команда активно бере участь, щоб таку соціально-економічну програму розробити. І я сподіваюсь, що уряд дослухається, і ми будемо саме так діяти. У нас одна команда, немає влади й опозиції, зараз не час критикувати. Зараз всім треба об’єднатися і працювати, як одне ціле. Ми це робимо сьогодні в постійному режимі", - запевнила Тимошенко.

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ТимошенкоЕкономіка України