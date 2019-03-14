Тимошенко: Україна зберегла суверенітет у 2014 завдяки добровольцям

Добровольці та волонтери - це духовні лідери нації, зазначила Тимошенко

Добровольцы и волонтеры – это духовные лидеры нации, которые защитили страну тогда и способны сделать реальные изменения сегодня. Об этом Юлия Тимошенко заявила на заседании Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины" в Киеве.

Она поздравила всех добровольцев и волонтеров и поблагодарила за все, что они сделали для государства.

По ее словам, в той ситуации, что сложилась в 2014 году, "они стали отдельной самодостаточной народной армией, войском непобедимых, сильных и несокрушимых".

"Когда надо было при полном отсутствии армии защищать Украину, вы закрыли страну своей жизнью. Когда у Украины ничего не было, чтобы обеспечить армию, вы сделали это лучше, чем любая служба обеспечения государства", – сказала кандидат в президенты.

Тимошенко подчеркнула: сегодня со всей ответственностью можно утверждать – Украина сохранила свой суверенитет в 2014 году именно благодаря добровольцам.

"Враг надеялся, что завоевать Украину будет довольно легко. Враг не учел главного фактора: украинских добровольческих батальонов. Вы спасли страну. Я склоняю голову перед героями, которые положили свои жизни за Украину. Я надеюсь на вас. Я благодарю вас! Наступят мирные времена во всей Украине – и на Донбассе, и в украинском Крыму", – подытожила политик на своей странице в Facebook.