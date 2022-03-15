RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тимошенко: Україна має бути сильною і на фронті, і в тилу

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Українське військо героїчно захищає нашу країну на фронті. Однак не менш важливо забезпечити й економічний фронт, тобто продовольчу безпеку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

За її словами, країна вже має готуватися до посівної, щоб забезпечити людей зерном і хлібом, а владі порадила почати розробку стратегії продовольчої безпеки.

"Сьогодні продовольча безпека стоїть на другому місці після захисту України. Тому я хочу попросити українську владу підготувати стратегію проведення посівної та захисту продовольчої безпеки нашої держави. Треба негайно купити у держрезерв врожай минулих років у наших аграріїв та видати їм кредити на посівну - не під заставу, а під гарантії уряду. Треба дати ці кредити безвідсотково і гарантувати, що їхні врожаї будуть викуплені держрезервом і на наступний рік. Я переконана, що це треба робити невідкладно, тому що ми як країна мусимо бути сильними і на фронті, і в тилу", - наголосила Тимошенко.

Вона також повідомила про результати сьогоднішнього засідання парламентського комітету з питань соціальної політики, під час якого, зокрема, обговорювалося питання захисту людей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

"Ми запропонували ввести так званий" базовий гарантований дохід", який зможе забезпечувати країна на період важких обставин, щоб захистити людей, які втратили домівки, роботу і залишилися без засобів до існування. І ми всі - влада, опозиція, уряд - погодилися негайно приступити для відпрацювання необхідних для цього рішень", - додала Тимошенко.

За її словами, також потрібно підтримати підприємства та допомогти їм зберегти трудові колективи.

"Економічне збереження наших підприємств так само важливо, як і виграти війну. Тому я прошу владу звернути на це увагу - підтримати людей і виробників та забезпечити наступний урожай. Я і моя команда, так само й інші команди, зараз в Києві і готові працювати 24 години на добу. Рішення, про які я сказала, можна ухвалити і парламенту, і уряду за один день. І я бачу, що готовність до цього існує", - запевнила політик.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТимошенкоЕкономіка України