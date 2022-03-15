Тимошенко: Україна має бути сильною і на фронті, і в тилу

За її словами, країна вже має готуватися до посівної, щоб забезпечити людей зерном і хлібом, а владі порадила почати розробку стратегії продовольчої безпеки.

"Сьогодні продовольча безпека стоїть на другому місці після захисту України. Тому я хочу попросити українську владу підготувати стратегію проведення посівної та захисту продовольчої безпеки нашої держави. Треба негайно купити у держрезерв врожай минулих років у наших аграріїв та видати їм кредити на посівну - не під заставу, а під гарантії уряду. Треба дати ці кредити безвідсотково і гарантувати, що їхні врожаї будуть викуплені держрезервом і на наступний рік. Я переконана, що це треба робити невідкладно, тому що ми як країна мусимо бути сильними і на фронті, і в тилу", - наголосила Тимошенко.

Вона також повідомила про результати сьогоднішнього засідання парламентського комітету з питань соціальної політики, під час якого, зокрема, обговорювалося питання захисту людей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

"Ми запропонували ввести так званий" базовий гарантований дохід", який зможе забезпечувати країна на період важких обставин, щоб захистити людей, які втратили домівки, роботу і залишилися без засобів до існування. І ми всі - влада, опозиція, уряд - погодилися негайно приступити для відпрацювання необхідних для цього рішень", - додала Тимошенко.

За її словами, також потрібно підтримати підприємства та допомогти їм зберегти трудові колективи.

"Економічне збереження наших підприємств так само важливо, як і виграти війну. Тому я прошу владу звернути на це увагу - підтримати людей і виробників та забезпечити наступний урожай. Я і моя команда, так само й інші команди, зараз в Києві і готові працювати 24 години на добу. Рішення, про які я сказала, можна ухвалити і парламенту, і уряду за один день. І я бачу, що готовність до цього існує", - запевнила політик.