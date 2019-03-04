Тимошенко: ЦВК закладає можливість для фальсифікації голосування

Тимошенко наголосила, що бюлетені для першого і другого туру треба друкувати окремо

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, что закладывает возможность для фальсификации голосования властями. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с журналистами.

"Я считаю, что бюллетени для первого и второго тура надо печатать отдельно. Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она убеждена, "если бы президент знал, что у него есть те рейтинги, которые он себе рисует, ему не надо было бы покупать и фальсифицировать". Тимошенко считает, что сегодня Порошенко "все силы бросил на построение и усовершенствование моделей коррупции и фальсификации выбора людей".

Тимошенко напомнила, что недавно она вместе с другими демократическими кандидатами в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям. По ее словам, это даст возможность объединить в участковых и окружных комиссиях свои усилия.

Как считает Тимошенко, технология власти – зарегистрировать как можно больше кандидатов, чтобы от их имени наполнить избирательные комиссии людьми, подконтрольными Порошенко, отметила политик.

"Обидно, что так после Революции Достоинства делается. Когда люди рассчитывают на демократию, а получают вместо нее фальсификат", – подытожила председатель партии.