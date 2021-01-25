Тимошенко: ціна на газ не повинна бути вище 3 грн

"Батьківщина" закликає Верховну раду розпочати роботу зі зменшення ціни на газ. У політсили є рецепт швидкого та ефективного розв’язання тарифної кризи.

Про це заявила голова політсили Юлія Тимошенко під час виступу на погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів.

За її словами, причиною сьогоднішньої кризи є рішення семирічної давності, коли без жодних обґрунтувань, з корупційною метою українців позбавили дешевого газу власного видобутку.

Вже тоді це дозволило попередній владі підняти ціни в 11 разів. Нинішня влада не лише не зламала цієї злочинної схеми, а й продовжила грабувати людей, піднімаючи ціни ще більше, переконана Тимошенко.

"За результатами проведеного державного аудиту НАК "Нафтогаз" вивів з країни 225 мільярдів гривень, і 75 мільярдів не доплатив у бюджет. То про що ми тут зараз говоримо? Коли прийшла нова влада, вона мусила б випалювати це розпеченим залізом. Де кримінальні справи про виведені 225 мільярдів людських грошей? Де кримінальні справи проти Коболєва, проти Вітренка, проти всіх попередників, які все це робили?" - наголосила Тимошенко.

Вона закликала зламати корупційний механізм, що діє під егідою влади, та захистити людей. Для цього, за її словами, у Верховної ради є всі повноваження.

Насамперед, переконана Тимошенко, потрібно негайно ухвалити давно поданий "Батьківщиною" законопроєкт №1177, за яким громадянам України відпускався б газ власного видобутку з рентабельністю, не вищою за 30%.

Законом також потрібно визначити, що газ із газових сховищ відпускається за тією ж ціною, за якою він був закачаний, з врахуванням вартості зберігання та транспортування. Це, за її словами, дозволить швидко знизити ціну палива для населення.

"Ціна на газ не буде вищою за три гривні за кубометр, а не сім гривень, як зараз", - заявила Тимошенко.

Вона також підкреслила, що заради якнайшвидшого ухвалення цього рішення "Батьківщина" готова відкликати свій законопроєкт і подати спільний - від імені всіх фракцій парламенту.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.