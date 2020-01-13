У Тимошенко вимагають терміново зібрати нараду лідерів фракцій

Фракція "Батьківщина" вимагає негайно скликати консультації лідерів парламентських фракцій і керівництва парламенту, щоб з’ясувати причини порушення аграрним комітетом Меморандуму щодо процедури розгляду закону про розпродаж землі №2178-10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій та груп.

"Напередодні свят представники всіх фракцій підписали Меморандум, де чітко передбачено розгляд доленосного для країни законопроєкту про розпродаж землі за спеціальною процедурою. Я хочу зараз отримати відповідь, як так сталось, хто зламав рішення всіх фракцій Верховної Ради України та пустив у незаконне русло процес розгляду на комітеті закону про продаж сільськогосподарської землі, хто відкриває в Україні дорогу до нашого самознищення?" – наголосила голова партії.

Тимошенко зазначила, що прописані президентською фракцією в законі норми призведуть до корупційного обігу українських земель та їх необмеженої скупки іноземцями.

"Законопроєкт говорить про те, що землю можна продавати в абсолютно нествореній системі аграрних відносин в Україні. Цю землю можна продавати іноземним банкам і кредитним установам без обмеження кількості. Крім того, встановлено обмеження кількості землі в одні руки для всіх – 10 тисяч гектарів. У світовій практиці такого немає!" - зазначила лідер "Батьківщини".

Тимошенко поклала відповідальність за протягування "всупереч інтересам людей закону про розпродаж землі" на президента.

"Знаючи, що понад 70% українців категорично проти відкриття ринку землі, президент не проводить референдум, а продовжує виконувати вказівки, які надходять ззовні", – зазначила вона.