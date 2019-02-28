Тимошенко вимагає повернути відповідальність за незаконне збагачення

Тимошенко зареєструвала відповідний проект закону

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко зарегистрировала проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, которые возвращают ответственность за незаконное обогащение чиновников (№10103). Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины".

Как известно, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 УК.

По мнению Тимошенко, это фактически открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и совершения уголовных коррупционных правонарушений.

Она напомнила, что по информации НАБУ, «детективы расследуют факты незаконного обогащения на сумму свыше полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств, а среди подозреваемых лиц — судьи, прокуроры, народные депутаты, бывшие и действующие руководители органов государственной власти».

«Итак, Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые слушаются в суде. Это фактически открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и совершения коррупционных уголовных правонарушений», – сказала Тимошенко.

Принятие проекта закона, по мнению Тимошенко, должно исправить ситуацию: дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 и установить уголовную ответственность должностного лица за приобретение в собственность активов в незаконный способ.