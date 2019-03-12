Тимошенко вимагає розслідувати причетність правоохоронців до корупційних оборудок

Тимошенко закликала Раду негайно створити тимчасову слідчу комісію

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует детально расследовать новые факты коррупции высшего руководства государства и силовых структур на войне, которые накануне были обнародованы СМИ. Об этом она заявила с трибуны Верховной рады.

"Из расследования журналистов стали известны дополнительные данные о том, что руководство ГПУ и СБУ были полностью втянуты в махинации, им платили взятки и откаты. И два силовых органа – СБУ и ГПУ – были в доле и в деле. Это шоковая информация. И сегодня она замалчивается Верховной радой Украины", – сказала она.

По словам Тимошенко, парламент должен немедленно создать временную следственную комиссию, которая установит всех причастных к "откатов и отмывания "черных" денег бюджета оборонной отрасли – на торговле на войне, на крови".

"Многомиллионные сделки по поставке некачественных и непригодных к использованию запасных частей из страны-агрессора контрабандой по завышенным ценам – и это все продавалось нашей армии в 2-4 раза выше, чем стоимость новых деталей. А потом через завод "Ленинская кузница", который принадлежит Порошенко, деньги отмывались и распределялись между коррупционным окружением президента", – отметила председатель партии.

"Налоговая, Нацполиция, СБУ, прокуратура, НАБУ... Все они начинали, но хоронили или спускали расследование на тормозах. А если покопаться в реестре судебных решений, то становится понятным другое – эти расследования "скисали" не бесплатно", – говорится в расследовании.