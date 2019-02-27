Тимошенко вимагає негайно створити ТСК для розслідування "корупції Порошенка"

Створення комісії, на думку Тимошенко, стане першими кроком до процедури імпічменту президента

Верховная рада должна немедленно принять постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК), которая изучит все факты возможной коррупции действующего президента. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня заявила в парламенте

По словам лидера "Батькивщины", именно Верховная рада, по Конституции, имеет право расследовать коррупцию главы государства.

Она отметила, что фракции парламента, кроме БПП, поддерживают проект постановления о создании ВСК по расследованию "коррупции Порошенко" в оборонной отрасли, отдельные примеры которой – снабжение украинской армии непригодных запасных запчастей с территории страны-агрессора – стало известно из расследования журналистов, добавила председатель партии.

"Для этого нужно 150 голосов. Если Андрей Парубий не нарушит процедуру и поставит постановление о создании ВСК на голосование, она будет однозначно создана. 150 голосов будет. Начнется расследование коррупционной деятельности действующего главнокомандующего на незаконных поставках из страны-агрессора испорченных частей на нужды украинской армии. Все это завтра может стать реальностью и зависит лишь от воли одного человека – Андрея Парубия. Или он будет сообщником коррумпированного президента, или он станет на позиции парламентаризма и выполнит свой долг", – подчеркнула она.

Создание комиссии, по мнению Тимошенко, станет первыми шагом к осуществлению процедуры импичмента президента.

Кроме того, сообщила Тимошенко, вместе с командой "Батькивщины" она продолжает собирать подписи депутатов за начало процедуры импичмента главы государства, который нарушил ст. 111 УКУ.

"А это значит государственная измена, подрыв обороноспособности страны. В то время, когда наших украинцев убивают на фронте, оккупированные Крым и Донбасс, главнокомандующий страны через свои заводы осуществляет коррупционные сделки и тем самым отмывает деньги из бюджета Украины и уничтожает обороноспособность нашего государства. Это недопустимо. Если мы как парламент будем молчать, это будет означать, что мы соучастники", – отметила председатель партии.

По ее словам, то, что сегодня разоблачили журналисты – это маленькая верхушка айсберга всей коррупции на войне, зарабатывании десятков миллиардов грн на беде, на убийствах украинцев, на оккупации территорий.

"После выборов я вам гарантирую – все, кто в этом задействованы, начиная от Порошенко и заканчивая его коррумпированным окружением, будут привлечены к уголовной ответственности", – подчеркнула Тимошенко.

Она также возмутилась тем, что в тот самый день, когда стало известно о зарабатывании Порошенко на коррупции в армии, "карманный" Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 УК, что требует и предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

"Сейчас через КС они начинают корректировать УКУ, чтобы не сесть вследствие своей коррупции на крови. И это есть истинное лицо президента", – подытожила Тимошенко.