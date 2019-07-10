Тимошенко: стимулом для розвитку економіки має стати зростання доходів громадян

Головним стимулом для розвитку української економіки має стати зростання доходів громадян. Про це Юлія Тимошенко заявила під час представлення стратегічного плану "Треба діяти" у Києві, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

На думку Тимошенко, чим вищими будуть зарплати, тим більшим стає внутрішній ринок, тим більше вироблятимуть товарів та послуг вітчизняні підприємства, і тим швидшим буде економічне зростання.

"Народ – це головний інвестор. Якщо він буде без грошей, це означатиме, що наша економіка не зможе піднятися. Нам потрібно збільшити доходи людей і досягти за 5 років принаймні рівня Польщі. Лише так ми зможемо зберегти людей і зберегти наш інтелектуальний потенціал", – пояснила лідер "Батьківщини", наголосивши, що не можна "заощаджувати на людях".

Голова партії наголосила, що йдеться про зростання як заробітних плат, так і пенсій. Першим, невідкладним кроком вона назвала приведення мінімальних пенсій до рівня прожиткового мінімуму, як це й передбачено законом. Сьогодні мінімум становить 3094 грн, і ніхто не має отримувати менше за цю суму, зауважила політик.

План "Треба діяти", представлений Тимошенко, передбачає також зміну грошово-кредитної політики. Зокрема, йдеться про збільшення обсягу кредитування економіки з 22% до 100% ВВП, зменшення кредитної ставки з 25% до 3-5%, започаткування програми мікрокредитування, спрощення умов отримання кредитів: "Ми піднімемо економіку, наповнивши її грошима".

Серед реанімаційних кроків, запропонованих "Батьківщиною", – запровадження обов’язкового медичного страхування, персоніфікованої пенсійної системи, започаткування іпотечного кредитування для придбання житла для українців, а також повернення допомоги при народженні дитини, яка була за прем’єрства Юлії Тимошенко (на першу дитину – 50 тис. грн, на другу – 100 тис. грн, а на третю – 150 тис. грн).