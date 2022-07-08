Тимошенко: сучасна зброя та посилення санкцій гарантуватимуть перемогу України

"У світі не розглядається нічого іншого, крім перемоги України. Нищівної і розгромної перемоги над армією окупанта. Сьогодні так усі налаштовані", - розповіла Тимошенко.

За її словами, найголовніше, про що йдеться під час зустрічей із лідерами європейських країн, - це посилення санкцій, постачання зброї, а також гуманітарні потреби українців.

"Перемога - це зброя, і наші європейські друзі усвідомлюють це. Наші розмови багаторазово посилюють їхню упевненість в тому, що вони зараз роблять. Також щодня обговорюється, як зробити санкції проти рф ще більш руйнівними для країни-агресора", - додала політик.

Також Тимошенко окреслила представникам Єврокомісії потреби українців, які втратили житло внаслідок війни росії проти України.

"Нам треба зробити так, щоб до зими люди по максимуму мали дах над головою. Ми хочемо, щоб Єврокомісія розглянула це як стратегічну програму, яка потрібна Україні", - наголосила вона.