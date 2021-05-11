Тимошенко: співпраця з органами самоврядування дуже змінилась після місцевих виборів

"Співпраця з місцевим самоврядуванням і обласними радами, і місцевими держадміністраціями, включно з ОТГ, дуже змінилася після місцевих виборів... Багато в чому ми співпрацюємо щодня: це повсякденні питання, такі як вирішення інфраструктурних проєктів, взаємодія з Кабінетом міністрів, є і стратегічні питання", - зазначив Тимошенко.

Як приклад змін він навів механізм відносних запозичень обласних рад для виконання інфраструктурних проєктів, що запустили минулого року.

"Цього року я знаю, що кілька місцевих рад уже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася і інфраструктура, і наша медицина", - сказав Тимошенко.

Він також нагадав про ухвалення змін до державного бюджету, завдяки чому на місцеві субвенції, інфраструктурні та інші проєкти додатково піде 5 млрд гривень.

"Завдяки таким змінам до бюджету ми й допомагаємо громадам", - додав Тимошенко.