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Тимошенко: співпраця з органами самоврядування дуже змінилась після місцевих виборів

Автор: РБК-Україна

Офіс президента і місцева влада змінили підходи до співпраці після місцевих виборів-2020. Відтепер взаємодія відбувається у щоденному режимі.

Про це заявив заступник голови Офісу президента, координатор програми" Велике будівництво" Кирило Тимошенко під час засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

"Співпраця з місцевим самоврядуванням і обласними радами, і місцевими держадміністраціями, включно з ОТГ, дуже змінилася після місцевих виборів... Багато в чому ми співпрацюємо щодня: це повсякденні питання, такі як вирішення інфраструктурних проєктів, взаємодія з Кабінетом міністрів, є і стратегічні питання", - зазначив Тимошенко.

Як приклад змін він навів механізм відносних запозичень обласних рад для виконання інфраструктурних проєктів, що запустили минулого року.

"Цього року я знаю, що кілька місцевих рад уже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася і інфраструктура, і наша медицина", - сказав Тимошенко.

Він також нагадав про ухвалення змін до державного бюджету, завдяки чому на місцеві субвенції, інфраструктурні та інші проєкти додатково піде 5 млрд гривень.

"Завдяки таким змінам до бюджету ми й допомагаємо громадам", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше він повідомляв, що в рамках ініційованої президентом програми "Велике будівництво" цього року відремонтують 2 тисячі км доріг місцевого значення.

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