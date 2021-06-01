Тимошенко повідомив, коли і куди полетять літаки державіакомпанії

За його словами, національний перевізник здійснюватиме рейси в тому числі і на далекі дистанції.

"Державна авіакомпанія повинна забезпечити регіональне сполучення для стикових з Києвом, саме тому ми і почали розвивати аеропорти в регіонах. Це також рейси в Європу, трансатлантичні рейси і далекомагістральні - Китай, Азія", - заявив Кирило Тимошенко.

Як відомо, переговори про створення внутрішньої авіакомпанії вже ведуться як з закордонними лідерами авіагалузі, так і з українськими фахівцями.

Координатор президентської програми "Велике будівництво" додав, що регіональні рейси і польоти в ближні країни будуть забезпечувати літаки Ан-148. Дальнє сполучення - за допомогою лізингу Boeing або Airbus.

"У наші плани не входить щорічне дотування цієї кампанії, вона повинна приносити дохід", - підкреслив заступник голови Офісу президента.

Кирило Тимошенко зазначив, що припинення повітряного транзиту через Білорусь потенційно також може збільшити доходи як української авіакомпанії, так і наземного транзиту.

"У нашого податкового і транспортного комітетів Ради є ідеї щодо введення зборів з транзитного транспорту, що дало б можливість нам заробити", - заявив Тимошенко