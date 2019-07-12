Тимошенко: знизивши тарифи, ми збільшимо доходи людей і піднімемо економіку

Без зменшення комунальних тарифів українська економіка не зможе рухатися вперед, адже через високі ціни на газ, тепло та воду люди не можуть купувати вітчизняні товари та послуги, а відтак скорочується внутрішній ринок. Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Голос народу" на телеканалі "112 Україна", передає РБК-Україна.

Лідер "Батьківщини" переконана, що зниження цін вдвічі не лише полегшить становище українців, а й дасть поштовх економічному зростанню.

"Саме народ – найбільший інвестор економіки. Ми порушуємо ключові основи розвитку економіки держави: коли в людей забирають останнє, вони не можуть підтримувати українську економіку", – зауважила політик.

Як зауважила Тимошенко, зараз всі громадяни мають право оскаржити незаконність встановлення їм тарифів і вимагати перерахунку.

Утім, за словами Тимошенко, є й коротший шлях. Якщо президент Зеленський не зупинить "незаконні рішення" старого Кабміну, їх скасує новий уряд. Саме для цього "Батьківщина" і йде до парламенту, запевнила вона.