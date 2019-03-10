Тимошенко: ми знизимо ціну на газ удвічі

Тимошенко обіцяє знизити тарифи на тепло

Решение об уменьшении цены на газ для населения как минимум вдвое будет одним из первых, которое примет новая власть, и как следствие - снизятся тарифы на тепло и на горячую воду. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сказала в эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба партии.

Пересмотреть цену голубого топлива поможет решение Окружного административного суда Киева, который признал повышение правительством в 2016 году стоимости газа необоснованным и незаконным, отметила лидер "Батькивщины".

Она в очередной раз подчеркнула, потребности людей должны покрываться газом украинской добычи, а его стоимость должна составлять 3, 50 грн, а не 8,55 грн, как сейчас. Власть просто "незаконно обирает людей", сказала кандидат в президенты Украины.

"Мы приняли бухгалтерские документы государственной компании, которая добывает природный газ украинский. Мы посмотрели, что если взять добычу газа стоимость транспортировки до жилища людей, если взять налоги, которые надо уплатить за добычу газа и 30% прибыли, чтобы отрасль развивалась, чтобы можно было добывать больше природного газа, цена на газ составляет 3, 50 грн", - пояснила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила, что решение о снижении цены на газ будет принято в первые дни после победы ее команды на выборах.

Напомним, коллегия судей Окружного административного суда г. Киева удовлетворила иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года.

Так, суд признал незаконным постановление Кабинета министров № 315 от 2016 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.