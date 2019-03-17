Тимошенко: я зможу підписати нову програму з МВФ, що враховуватиме зниження цін на газ

Тимошeнко обіцяє знижeння ціни на газ

Новый президент сможет подписать с МВФ новую программу финансирования, которая не предполагает заоблачных тарифов. В этом заверила Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV, комментируя вопрос о соглашении Украины с Фондом, который требует поднять цену на газ до рыночной，сообщает пресс-служба “Батькивщины”.

"Я работала с МВФ, будучи премьер-министром, не один раз. И я убеждена, что мы будем работать гармонично, нормально и на благо Украины. Я смогу с ними подписать новую программу, которая не предусматривает каких-либо вещей, связанных с нелогичным установлением тарифов", - заявила она.

Председатель партии напомнила также, что недавно Окружной административный суд г. Киев признал, что цена на газ установлена необоснованно и незаконно. Команда Юлии Тимошенко два года судилась с властями, чтобы доказать это.

"Суд признал, что тарифы установлены незаконно, несправедливо и они завышены. У меня есть решение суда и МВФ не сможет против него идти", - убеждена политик.

Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула, что цена на газ после выборов будет снижена вдвое, а украинский газ будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.