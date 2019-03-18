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Тимошенко у Слов’янську розповіла, як досягти миру


Тимошенко закликала українців до об’єднання

Об’єднання всіх українців допоможе нашій державі вистояти та досягти омріяного миру. Про це лідер "Батьківщина" Юлія Тимошенко сказала під час велелюдного мітингу у Слов’янську у Донецькій області, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Вона наголосила, що нова влада має відновлювати території, що постраждали від війни, залучаючи до цього міжнародних партнерів.

"Донбас завжди був і залишається гордістю України. Світ знатиме, що ви – ті люди, які мають віру і силу для боротьби, які точно вірять в мир", – сказала вона.

Голова партії виступила проти тих політиків, які провину за збройний конфлікт перекладають на мешканців Донбасу: "Україні, як і Донбасу, важко бути сильними, піднімати економіку, коли триває російська агресія".

Тимошенко назвала справою честі для нової влади облаштування вимушених переселенців, забезпечення їх житлом і роботою.

"Ми як єдина сім’я і в горі, і в радості зобов’язані бути разом і нікого не залишити. Коли ми об’єднаємось і відчуємо, що ми – одне ціле, ми вистоїмо", – переконана кандидат у президенти.

Вона запевнила, що одразу після виборів розпочне переговори про мир на українських умовах в новому форматі  – з тим, щоб за стіл перемовин сіли лідери держав, які давали Україні гарантії безпеки.

"Наша стратегія і наша дорога до миру – Будапештський меморандум. Це частина міжнародного права, яка у нас в руках", – заявила Тимошенко, нагадавши, як у 1994 році Україна відмовилась від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії недоторканності наших кордонів, які нам давали ключові країни-підписанти – США, Великобританія, РФ, а згодом до них приєдналися Франція і Китай.

Лідер "Батьківщини" запевнила, що звітуватиме про виконання взятих на себе зобов’язань перед людьми: "Ми зустрінемося на цій самій площі і разом оцінимо зроблене".

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