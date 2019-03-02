Тимошенко: система влади не пройшла тест на протидію корупції

Тимошенко впевнена, що Україні потрібна зміна системи влади

Украине нужна смена системы власти, что доказал скандал вокруг теневых сделок в оборонной сфере. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время митинга в г. Буча в Киевской области.

По ее словам, обнародованное недавно журналистское расследование о коррупции на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской армии по завышенным ценам, стало скандалом глобального масштаба.

Тимошенко отметила, что мир возмутило то, что пока страны дают из своих бюджетов помощь украинской армии, чтобы она защищала наши границы, эти деньги отмываются через "черные" схемы.

"Это подрывает нашу позицию в мире. Коррупция на уровне первого лица, которая доказана документально, – это трагедия для страны", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Кандидат в президенты подчеркнула, что все эти теневые сделки, согласно ее данным, проводились якобы под патронатом Порошенко, через его завод "Ленинская кузня". Таким образом, по словам Тимошенко, глава государства и его окружение вывели из бюджета 250 млн грн:

"У нас война превратилась в биржу, где все торгуют. Как дальше жить, когда человек, который является гарантом Конституции, главнокомандующим страны через свои предприятия отмывал оборонительные средства, торгуя со страной – агрессором!".

Этот скандал также стал тестом для правящей системы и показал ее неспособность защищать Украину, отметила Тимошенко. По ее словам, "круговая порука делает невозможным открытие против президента уголовного дела и привлечения его к ответственности – "все друг с другом связаны, все свои".

Она отметила, что, по Конституции, для того чтобы начать процедуру импичмента, нужно образовать в парламенте, где большинство принадлежит президенту, ВСК относительно расследования дела. И в парламенте создали такую ВСК, но ее возглавил депутат БПП, заметила она: "Что они будут расследовать? Ничего!".

Лидер "Батькивщины" также риторически спросила, какой генпрокурор будет расследовать преступление президента, если он его кум и назначен им на эту должность: "Каждый, кто работает во власти, защищен тем, что его контролируют свои и его привлекают к ответственности свои, фейково".

Верховный суд, добавила Тимошенко, который также участвует в импичменте, после 144 реформ находится "в кармане президента как частная собственность, и ничего против него не сделает".

Именно поэтому, как считает Тимошенко, Украине нужно изменить систему власти, а реализовать это сможет Новый курс.