Тимошенко: сьогодні перед загрозою епідемії об’єдналися всі політичні сили

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Політик наголосила на необхідності вдосконалення діагностики захворювання та інформування людей

Голосування у Верховній Раді за закони щодо запобігання розвитку епідемії коронавірусу показало, що українська влада може бути єдиною командою. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу в парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

Лідер партії зауважила, що ухвалених рішень та законів недостатньо, тому потрібно рухатися й далі, аби протистояти викликам, які постали перед країною.

"Я це кажу не з точки зору критики, а з точки зору спільної роботи над подальшими кроками. Три першочергові завдання, які наша команда намагатиметься втілити в життя. Перше – зробити карантин дієвим. Тому силові структури, закон, свідомість людей – все мусить зараз спрямовуватися на забезпечення карантинних умов", - додала Тимошенко.

Політик наголосила на необхідності вдосконалення діагностики захворювання та інформування людей щодо алгоритму дій при симптомах хвороби.

"Другий аспект – діагностика. Можу зараз чітко сказати, що діагностики на тому рівні, на якому вона зараз потрібна, сьогодні в Україні не існує. Сьогодні ми рекомендуємо владі ввести єдиний телефон по країні та повідомити усім українцям через ЗМІ той номер телефону, куди можна звернутися, щоб отримати спеціальну бригаду, яка прибуде додому, візьме всі аналізи, проведе в лабораторії всі дослідження і людина протягом 4-5 годин буде знати діагноз", - сказала Тимошенко.

Лідер партії зауважила що держава, підприємці та роботодавці мусять подбати про те, щоб людям, які перебувають на карантині, тимчасово не працюють, залишаються вдома з неповнолітніми дітьми, оплачувалися або лікарняні, або зберігалась заробітна плата.

"Сьогодні були зроблені правильні рішення щодо підтримки економіки, але цього теж недостатньо. Нам потрібно дивитися на найвразливіші підприємницькі структури, яким треба допомагати точково. Це означає, що потрібні спеціальні пільгові процедури по тимчасовому неповерненню кредитів, пільгові аспекти по сплаті податків, державна підтримка тих напрямків та сфер, де падіння йде найбільш стрімкими темпами. Країна мусить впоратися саме тому, що сьогодні перед загрозою епідемії об’єдналися всі політичні сили. Ми можемо не поділяти погляди один одного щодо багатьох питань, але сьогодні щодо зупинення епідемії країна єдина", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, кількість інфікованих людей коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 180 тисяч осіб, понад 7 тисяч померли. Такі дані станом на 13:00 опублікував Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Раніше РБК-Україна писало, що пандемія коронавірусу в світі може тривати протягом двох років. Медики прогнозують, що до 70% населення Землі перехворіє на коронавірус.

Відзначимо, в Україні за станом на 17 березня зафіксовано 7 випадків коронавірусу - 4 в Чернівецькій області, 1 (летальний) в Житомирській і 2 у Києві. При цьому четверо українців заразилися всередині країни, вони не виїжджали за кордон.