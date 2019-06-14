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Тимошенко: сьогодні треба підтримувати селянина, а не розпродавати землю

Новини » АПК    14.06.2019 - 09:26
Тимошенко: сьогодні треба підтримувати селянина, а не розпродавати землю
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко планує пояснити це Зеленському

Під час наступних зустрічей з Володимиром Зеленським Юлія Тимошенко планує пояснити президенту, які небезпеки несе поспішне відкриття ринку землі. Про це лідер "Батьківщини" заявила в ефірі каналу NewsОne, коментуючи заяви лідера президентської партії щодо наміру зняти мораторій на продаж землі, повідомляє прес-служба партії.

"Величезні монополії в руках одного клану і при відкритті ринку землі вони просто привласнять її. Якщо зараз розпродати землю, ми залишимось без рушійних складових економіки", – сказала вона.

Тимошенко висловила сподівання, що президент розбереться в ситуації і не допустить продажу сільськогосподарської землі, допоки в Україні не зміцниться дрібне та середнє фермерство.

"Нам потрібно повністю змінити політику в агрокомплексі. Демонополізувати великі пласти землі, які привласнили декілька родин. Нам потрібно відкрити нормальне кредитування для наших аграріїв і не під заставу землі. Нам потрібно фермерам віддати землю, кредитувати за відсотками, як у світі, 2-3% річних, а не 20%. Також треба запустити переробку агропродукції, що принесе сотні мільярдів євро від експорту готової продукції, а не сировини. Треба зробити все, щоб українська земля приносила прибуток і екологічні продукти", – зазначила лідер "Батьківщини".

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