Тимошенко вважає неприпустимою приватизацію стратегічних об’єктів під час війни

Об’єкти стратегічного для країни значення приватизуватися не мають, впевнена Тимошенко

Приватизация стратегических предприятий во время войны и кризиса недопустима. Об этом заявила кандидат на пост президента Юлия Тимошенко во время программы "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина".

"Я хочу сказать четко и ясно: объекты стратегического для страны значения приватизироваться не будут. И мы еще проверим, как приватизировались стратегические предприятия, которые были просто за бесценок куплены и рушатся на глазах", – сказала она.

Лидер "Батькивщины" категорически подчеркнула: "Во время войны, разрухи и экономического кризиса и коррупции приватизация – это преступление для страны. Потому что те объекты, которые на самом деле стоят приватизации, не будут иметь должной цены".

"Я этого делать не позволю. Если и будет приватизация проводиться, то не стратегических объектов. И будет проводиться так, чтобы страна получила за это деньги", – добавила Тимошенко.

Тимошенко напомнила, что будучи на должности премьер-министром, вернула стране "Криворожсталь", "которая была нечестно куплена, и на этом примере мы показали, сколько государство потеряло".

"Со мной никакие компромиссы и договорняки", как с этой властью, невозможны", – заверила кандидат в президенты.